Terra e Paixão: Caio pede Aline em casamento

O agrônomo finalmente colocará uma aliança no dedo da professora e isso mexerá com todos, em especial com Jonatas, que não gostará nenhum pouco da novidade.

Cá entre nós, já estava passando da hora disso acontecer. O fim dessa semana será bem agitado, para os personagem da novela Terra e Paixão, afinal, até pedido de casamento irá rolar. Completamente apaixonado pela professora, desde o início da trama, Caio finalmente tomará a atitude de pedir a viúva de seu irmão em casamento e, inclusive, planejar ter filhos com a rival dos La Selva. Emocionada com o pedido, a pequena produtora aceitará o pedido de casamento o que deixará todos os presentes na pequena cerimônia felizes, menos Jonatas, que observará a cena, completamente triste, sem ser notado pelos outros convidados.