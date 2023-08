Terra e Paixão: Caio descobre que o carro de Daniel havia sido sabotado

O herdeiro dos Las Selva fará de tudo para descobrir quem foi que mandou sabotar o carro de seu irmão.

Cadê meus noveleiros de plantão? Olha gente, não é por nada não, mas nesta próxima semana a novela das 21 horas, ‘Terra e Paixão’, estará um babado! Após descobrir pelo seu tio, que foi baleado, que a morte de seu irmão não foi acidental, Caio fará de tudo para descobrir quem foi o culpado.

Ignorando o pedido de cuidado de Ademar, o galã irá atrás de Rodrigo, que lhe confirmará que, de acordo com a perícia do acidente, tudo leva a crer que os freios do carro que Daniel conduzia teriam sido sabotados.

Diante disso, o herdeiro de Antônio deduzirá que Marino está acobertando o mandante do crime, e, junto com Rodrigo, ele começará a tomar as devidas providências para que um inquérito sobre o acidente de Daniel seja aberto.