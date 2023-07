Terra e Paixão: Após ser repreendida por Marino, Graça pede Caio em casamento

Após a morte de Daniel, a agropaty decidi unir matrimonio com o cunhado e primogênito dos La Selva para seguir adiante com seu golpe da barriga

Gente, já sabemos que o filho que a patricinha está esperando não é do Daniel e sim do delegado Marino. Então, a moça, no auge do desespero, vai atrás do delegado e revela que o filho que está esperando é dele. Só que ele já vai tratando de rejeitar qualquer hipótese de assumir essa paternidade:

“Ainda não entendi por que veio me procurar. Daniel era rico, eu sou só um delegado que vive de salário…” falou Marino, se referindo as falas de Graça sobre seu golpe nos La Selva.

“Eu quero que você assuma o compromisso sobre seu filho, que vai nascer”, afirma Graça, insinuando casamento para o delegado. No entanto, ele soltou o verbo contra a moça:

“Faz favor… Você sempre disse que não queria nada sério comigo porque eu não tenho grana. Agora quer me empurrar um casamento goela abaixo? Escuta bem: qualquer palavra sobre esse filho ser meu, vou dizer que é mentira.”

Depois disso, ela irá conversar, que não faz ideia de que o filho que Graça espera é do delegado, e não de Daniel. Em busca de ficar perto do seu neto, a madame sugere que sua nora se case com Caio. Sim, minha gente, a madame decidi casar a nora com o enteado, sabendo que ele aceitará pela culpa que carrega com a morte do irmão.

No primeiro momento, Graça fica sem reação, mas confia no plano de Irene. Durante um jantar em sua casa, pede o primogênito dos La Selva em casamento:

“Eu quero que você se case comigo… Caio, você amava o Daniel… eu amava o Daniel. Eu quero que você assuma o filho dele ao meu lado.”