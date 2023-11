Terra e Paixão: Antônio caça e dá tiro no peito de Vinicius

Inconformado com a traição de Irene, o fazendeiro promoverá uma caça na mata para acabar de uma vez por todas com a vida do geólogo que lá se escondeu.

Minha gente, não tem nada que mexe mais com o psicológico de um homem que um belo par de chifres na cabeça. Após flagrar Irene na cama com Vinicius, mesmo ele não amando mais a esposa, Antônio despertará o seu lado bruto, rústico e sistemático e resolverá se vingar do rapaz, que fugiu para o meio da mata para não ser morto pelo fazendeiro.

Após a sua fuga, Antônio ligará para Ramiro e pedirá que ele mobilize todos os seus capangas para realizar uma caçada, afirmando que quer o geólogo morto ainda naquele dia.

Vasculhando a mata como restante de seu pessoal, Ramiro encontrará Vinicius e o entregará a Antônio, que sem pensar duas vezes dará um tiro no peito do amante de Irene, e mandará que os capangas desovem o corpo do geólogo no rio.