Tereza, do BBB 19, relata drama com filho viciado em drogas em livro: “Precisava desabafar”

Tereza Souza, ex-BBB, não esconde as verdades da mídia quando o assunto foi trazer à tona os problemas do seu filho, Ettory David, com as drogas. Enquanto ele segue internado em uma clínica de reabilitação em Gravatá, no Recife, a psicanalista e assistente social estreia o seu primeiro livro, onde abre o coração sobre sua história.

Tereza diz que precisava desabafar com o intitulado, ‘Mãe de um Adicto’. “No quinto dia depois do internamento do meu filho, depois de cinco dias sem conseguir dormir à noite, resolvi começar a escrever o livro, que já está na editora Literando para ser publicado, e ainda este ano”, conta.

“Senti uma necessidade muito grande de falar, de desabafar, de colocar no papel o que eu estava sentindo. Como tinha me comprometido a ajudar outras mães, usando minhas redes sociais para fazer este movimento, resolvi ir além. Escrevia de madrugada. No finalzinho já, acho que no quarto dia, não conseguia mais ficar perto do meu marido (risos). Fazia as refeições com ele, ou qualquer outra coisa, e logo falava: Estou precisando escrever. A necessidade de escrever era muito grande, e de terminar. Era enorme a necessidade de expor o que estava acontecendo comigo”, emenda Tereza.