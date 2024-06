Teremos um romance lgbtqiapn+ em Bridgerton?

Genteeee, uma mudança na segunda leva de episodios da terceira temporada de Bridgerton causou o maior burburinho nas redes sociais e tem dividido a opinião dos fãs. Tudo isso porque teremos o primeiro romance entre duas mulheres na série, que será vivido por Francesca e Michaela Stirling, que é uma personagem que foi introduzida na série nessa nova temporada. Essa informação foi confirmada pela própria showrunner da produção.

A grande polêmica em si é que nos livros que inspiram a série, a história é totalmente diferente. No material original, Francesca se relaciona apenas com homens: após se apaixonar e se casar com o conde John Stirling (Victor Alli), ela acaba ficando viúva ainda jovem e decide buscar outro marido. Ela então se apaixona por Michael, primo do amado que faleceu e anos depois, eles acabam se casando.

Enquanto na série, Michael virou Michaela. Essa mudança foi aclamada por alguns fãs e bastante criticada por outros. Mas essa alteração foi defendida por Jess Brownell, showrunner de Bridgerton. Segundo ela, a história de Francesca deu a oportunidade de incluir mais representatividade na série.

— O livro dela fala muito sobre ela se sentir diferente por ser introvertida. Mas, para muitos da comunidade queer, o sentimento de diferença faz parte de nossas histórias. Havia um terreno fértil em seu livro para contar uma história queer — explicou à Glamour UK.

As reações dos fãs de Bridgerton foram as mais diversas possíveis: enquanto alguns vibraram com a mudança e a representatividade trazida pela série, outros ficaram totalmente desapontados e com receio de que a troca acabe apagando alguns aspectos da narrativa que eles consideravam importantes, como a batalha de Francesca com a infertilidade. Mas Jess deixou claro que buscará honrar os temas do livro.

— Entendo que as pessoas terão sentimentos por Michael não aparecer exatamente como esperavam. Vamos tentar honrar ao máximo os temas do livro — afirmou a showrunner.