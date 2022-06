Terceiro casamento: Perlla casa-se com milionário Patrick Abrahão

A cerimônia intimista no Rio teve direito a vestido de R$26 mil e aliança de R$132 mil

Um hotel de luxo no Rio de Janeiro, com direito a vista para o mar é o cenário perfeito para trocar votos de amor, não? Eu acho, e minha amiga, Perlla, linda, diva, absoluta também, afinal ontem (08) foi dia da morena trocar as alianças com o milionário Patrick Abrahão.

A cerimônia foi bem intimista, só para amigos, mas não deixou de esbanjar luxo. O vestido da noiva chegou a custar R$26 mil, modelo semi-sereia com cauda e manga longa. Para deixar sua personalidade falar mais alto, dando um toque especial ao modelito, em alguns locais a transparência marcou presença.

Perlla se casa no Rio de Janeiro com Patrick (Foto: Daniel Pinheiro)

Pensa que acabou? Nana nina não, as alianças do casal escolheram para simbolizar o laço ultrapassam a casa dos dois dígitos, custando R$132 mil. Elas possuem 4 aros em ouro amarelo 18 quilates e diamantes nas bordas. Básico, né?

Em julho o casal ainda vai viajar para Dubai para uma comemoração, afinal, os dois têm negócios na cidade árabe. Que luxo!

Os dois estão juntos desde o ano passado e se conheceram através do trabalho de Patrick, esse foi o pontapé inicial que deu origem a história do casal. Felicidades!