“Terá três dias de comemorações “Viih Tube sobre festa de 1 ano da filha

A influenciadora contou detalhes e regras para convidados da comemoração.

Socorrroooo que a filhinha da Viih Tube já completa seu primeiro aninho de vida no início de 2024, a influenciadora revelou em seu Instagram que o primeiro aniversário de sua filha, Lua di Felice, fruto de sua relação comEliezer, terá três dias de festa. Mas ex-BBB fez a misteriosa em relação ao tema da festa.

“Não posso dar spoiler do tema. O Eli queria que eu não contasse nada da festa. Não vai ser só uma festa, será um fim de semana. Serão três dias de festa”, adiantou ela, que disse ainda o que terá na programação. “Recreação para criança, piscina, festinha para criança…”, contou a ex-BBB.

A influencer espera que a filha aproveite muito, assim como os filhos dos amigos. “Vai ser uma festa para a nossa filha curtir muito esse um ano de vida, para a gente também, mas para ela curtir em primeiro lugar”, disse. “Vou convidar o máximo de amigo com filhos que eu tenho para ficar esses três dias com as crianças. Quero que as crianças aproveitem mais”, avisou.

Amigos sem filhos serão convidados apenas para um dia: “Em um dia, que vai será festa oficial, vai ter uma quantia maior de convidados. Só para essa festa e não para os três dias. Só muitos amigos e não com filhos que vão nos três dias, mas são poucos”.