“Ter celulites era motivo para perder o emprego”, relembra Ana Paula Minerato, ex-Panicat

Ana Paula relembrou a época em que foi Panicat no ‘Programa Pânico’

Nós já sabemos que o ‘Programa Pânico’ era sim um emaranhado de piadas problemáticas e não menos importante que a direção do programa impunha o corpo perfeito para as ‘Panicats’. Ana Paula Minerato relembrou seu trabalho no programa e ainda disse que celulite era sinônimo de perder espaço na TV.

“O requisito básico para trabalhar como panicat, era estar com o corpo em forma, e isso todas nós sabíamos, vivíamos com medo de perder o emprego, se tivesse com celulite ou um pouco mais inchada… tempos difíceis. Ter celulites era justa causa pra perder o emprego”, relatou.

Ana ainda contou que fez duas cirurgias nesse tempo que esteve no programa. “A vida me colocou na televisão muito cedo. Fechei com o ‘Pânico’ quando eu tinha 19 anos. Eu fazia duas cirurgias plásticas por ano. Você pode tomar anestesia a cada seis meses e a cada seis meses eu corrigia alguma coisa”, conta a modelo.

“O tempo foi passando e descobri que não era isso. Gostei de tudo, não me arrependo de nada – faria de novo, inclusive –, mas descobri que eu tinha que ‘ser’ e me descobrir além do corpo”, completa.