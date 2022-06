Tenório sem paz: Pai de Guta descobre namoro da filha com o filho

Fazendeiro vai pegar Marcelo dormindo na cama com a “irmã”

Se perdeu no personagem? Ficou confusa? Calma que nos próximos capítulos tudo vai ficar melhor explicado, porque para as minhas noveleiras de plantão, não é mistério que Guta, Julia Davila, está tendo um caso com o meio irmão, Marcelo, Lucas Neto. Quem não vai gostar nada disso é o pai dos dois, Tenório, Murilo Benício.

Mas minha gente, vai querer o que? Colocou a lenha do lado da fogueira, uma hora ou outra os dois iriam se pegar e colocar fogo na trama da novela. Os dois vão ficar tão sem vergonha que chegam a dormir juntos debaixo do mesmo teto que o pai.

“Onde o senhor dormiu essa noite? Te fiz uma pergunta: onde foi que você dormiu? Porque, no seu quarto, eu sei que não foi!”, pergunta Tenório.

Marcelo ficará sem saída e vai tremer na base para as perguntas do pai, que logo descobre o caso dos dois jogando o verde no filho. Não demora muito para Zuleica, Aline Borges, surgir em cena e saber de toda a verdade.

“Esses dois vagabundos tão dormindo juntos. É isso o que tá acontecendo bem aqui. Debaixo das vistas de todo mundo!”, responderá o pai irredutível.

Mal sabe ele que Zuleica vai garantir uma surpresinha especial para ele. O de que Marcelo não é seu filho. BUUUM!