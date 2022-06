HOJE: Tenório quase flagra Bruaca com Levi

Brincadeiras bobas e gostosas entre os dois quase vai virar tragédia na novela das 21h

Tudo que é bom dura tão pouco, né Maria Bruaca? A coitada da personagem de Isabel Teixeira vai ficar em um mato sem cachorro com Levi, Leandro Lima, na cama. O marido da dona de casa vai quase pegar os dois na hora H e para quem já estava desconfiado da história um pingo vai ser como letra.

A ausência de Tenório, Murilo Benício, vai ser a salvação de Maria Bruaca que está adorando dar as fugidinhas para encontrar o seu amado. O que ela não esperava é que ele chegasse antes do horário para pegar a mulher com a boca na botija.

Bruaca estará despida no momento que o fazendeiro chamar por ela e ficará enlouquecida. “Pelo amor de Deus, é o meu marido!”, dirá ela, que recebe as ordens do amante: ”Se esconde… Se esconde…”.

O fazendeiro questiona sobre o paradeiro da mulher, que está escondida dentro do quarto do amante e ele mente sem nem a cara tremer. Ele não sabe, mas sua morte já está encomendada para Alcides, Juliano Cazarré.