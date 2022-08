Tenório pega Marcelo saindo do quarto de Guta e fica enfurecido

Eu gosto é de fogo no parquinho mesmooo, e isso vai deixar Pantanal ainda mais interessante. Segundo o Notícias da Tv, Tenório (Murilo Benicio), irá pegar Marcelo (Lucas Leto) saindo do quarto de Guta (Julia Dalavia), qua já está grávida do engenheiro, o fazendeiro irá partir para cima do (até então), filho com muito xingamentos.

Os gritos acordarão toda a sede e a família irá se reunião para entender a discussão. Guta e Marcelo falarão algumas verdades para o pai e até que não estão cometendo nenhum pecado. Tenório não irá entender a fala da filha, ela desconversará e voltará para seu quarto.

O que mais chamará atenção é que o filho caçula de Tenório, Roberto (Cauê Campos), irá colocar tudo que pensa do pai para fora. A mãe Zuleica (Aline Borges), tentará conter o filho e sobrará até para ela: “cumplice”, falara Roberto e irá levar uma bofetada do pai. Eita!