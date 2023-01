“Tenho o direito de escolher quem eu quero como amigo”, dispara Moranguinho, a respeito de seus ex-colegas de confinamento

Estamos cansados de ver as amizades de realitys serem desfeitas após o fim do programa e nesta última edição da ‘A Fazenda’ não foi diferente. Durante o programa, pudemos acompanhar a amizade entre a dançarina Moranguinho e o seu grupo, que era composto por Bia Miranda, Pétala Barreiros, Lucas Santos, Deolane Bezerra, dentre outros aliados. Porém, com o fim do reality, a amizade entre a esposa de Naldo Benny e o restante do grupo “esfriou”.

Diante disso, durante uma entrevista ao jornalista Kadu Brandão, Moranguinho foi questionada por quais motivos ela teria se afastado do grupo de amigos que teria criado no programa.

“Vocês aqui fora têm uma visão muito ampla do que estava acontecendo e eu não enxergava, não conseguia ver isso”, começou a explicar.

A ex-Fazenda garante que dentro do programa, não existe certo ou errado e que ela apenas estava defendendo o que sua “visão limitada” do jogo lhe permitia ver.

“Eles conseguiram sentir e captar quem eu sou, a minha energia. Entenderam que o que estava acontecendo era um jogo. Que tem um momento que a gente mergulha de cabeça. Lá dentro, como rachou, virou uma guerra. E numa guerra não existe o certo, existe o que você defende”, continuou a esposa de Naldo Benny.

Por fim, a dançarina afirma que tem o direito de escolher quem quer manter em seu ciclo de amizades e que ninguém pode interferir em suas escolhas.

“Tenho o direito de escolher quem eu quero como amigo, quem eu quero que frequente a minha casa e faça parte da minha vida. Isso é um direito meu e ninguém pode me julgar por isso”, finalizou a ex-Fazenda.