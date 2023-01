“Tenho muito medo dele sair e entrar numa depressão”, dispara Bruna Griphao sobre Gabriel

Atriz abriu o seu coração para a sua rival dentro do jogo, Key Alves, e disse que ainda gosta de Gabriel

É cedo para considerar uma amizade entre Bruna Griphao e Key Alves? A atriz abriu o seu coração ao falar sobre Gabriel com sua ruiva dentro do BBB, dizendo que ainda gosta do modelo e que tem medo de que ele saia do reality e desenvolva uma depressão fora do jogo.

“Ainda estou tentando realizar isso e assumir. É difícil entender isso, estou muito confusa. Gostava pra caralho do Gabriel e ainda gosto”, contou.

A loira ainda aponta que Gabriel está sendo detonado pelos brothers por causa de suas atitudes. “Não vou mortificar ele e querer mal dele. Tenho muito medo dele sair e entrar numa depressão. Já falei tanta merda aqui… tenho muito medo”, ponderou a atriz.

“Ninguém tem noção do que acontece, mas quando a gente vem pra cá a gente sabe que isso pode acontecer, por isso tem que tomar cuidado com tudo que vai falar. Uma coisa assim acaba com nossa vida”, respondeu Key Alves. “Não deve estar saudável de assistir, são umas coisas muito pesadas”, teorizou Bruna.