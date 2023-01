“Tenho cara de Silvio Santos, que joga avião de dinheiro?”, dispara Jojo Todynho para fãs

Cantora ainda questionou se seus fãs não trabalhavam, afinal, ficavam pedindo dinheiro para a artista

Poucas ideias, Jojo Todynho mandou o recado de forma direta e reta para os seus fãs que ficam pedindo dinheiro para ela nas redes sociais. A musa ainda revelou que catava latinha no passado e ressaltou que não é Silvio Santos para ficar jogando aviãozinho de dinheiro.

“Gente, se você não trabalha, não faz nada da vida, está pegando dinheiro com agiota por quê? Tenho cara de Silvio Santos, que joga avião de dinheiro? Toda hora! Trabalhar ninguém quer, não. Eu era camelô, vendi picolé no trem, vendi bijuteria, roupa… Bora uma água para vender no sinal. Que isso? Está achando que é banco central?”, afirmou ela.

E completou: “Se falar, ‘me arruma 40 reais para eu comprar gelo, água e mini isopor para vender no sinal’, ajudo. Agora falar que agiota está ameaçando! Quem mandou você ir com agiota? Vá para a delegacia. Pegando dinheiro emprestado sabendo que não vai poder pagar? Acorda para a sua realidade. Daí fica aqui no meu direct. Todo mundo tem problema, eu também tenho. Tenho conta para pagar, muita conta. Minha vó vai operar o olho. Vida não é fácil, não”.

Jojo ainda falou sobre um outro tipo de ajuda. “Se você está precisando de uma cesta básica, daí é diferente. Eu entro em contato com amigos meus que moram em outros estados e peço para entregar no endereço. Daqui do meu bairro também às vezes mandam para uma senhora. Mas esse povo que tem carcaça para trabalhar, faz compromisso com os outros e acha que os outros têm que pagar?”, afirmou.