Temer não apoiará Bolsonaro no segundo Turno

Nesta semana saíram boatos de que o ex-presidente apoiaria Bolsonaro, porém o mesmo se mantém neutro até então.

Após, sofrer pressão familiar, o ex-presidente da república Michel Temer (MDB), publicou uma nota “neutra”, onde se posiciona a respeito do segundo turno das eleições presidenciais.

Em nota, o ex-presidente diz que apoiará aquele que “defender a democracia, cumprir rigorosamente a Constituição, promover a pacificação, manter as reformas já realizadas no meu governo e propor ao Congresso Nacional as reformas que já estão na agenda do país”.

Por sua vez, ele não cita o nome de nenhum dos dois candidatos à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL).

Na última quinta-feira (05), os interlocutores de Temer afirmaram que ele se posicionaria a favor do atual presidente Jair Bolsonaro, o que foi negado já foi negado pelo próprio emedebista.