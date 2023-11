Tem sexo ou não tem? Esposa de Caetano Veloso explica mal entendido

Paula Lavigne usou suas redes sociais para contar que fizeram uma interpretação errada da sua frase sobre a vida amorosa ao lado do marido

A esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne, teve que usar suas redes sociais para dar explicações sobre sua vida amorosa com o cantor. Paula repercutiu ao fazer revelações sobre o seu casamento no programa 50 & Tanto, de Angélica, no Globoplay. Logo, ela usou suas redes para esclarecer os fatos e negou os rumores de que não teria relações íntimas com seu marido.

Paula contou que eles ficaram sem fazer sexo quando estavam separados e continuaram trabalhando juntos. Porém, desde que reataram, eles também retomaram o sexo no casamento.

“Houve um mal entendido na minha fala sobre fazer sexo com Caetano. O que eu quis dizer é que quando nos separamos, a gente continuou convivendo e mantendo a nossa parceria profissional, só não fazíamos sexo, haha. Depois voltamos a um casamento, com sexo, rs. Espero ter esclarecido! Não dá certo falar sobre vida pessoal, sempre existem más interpretações”, comentou no Instagram