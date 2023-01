Taylor Swift virá ao Brasil, de acordo com Norberto Flesch

Jornalista contou a novidade em vídeo e deixou os fãs da cantora animados com a boa nova

Olha ela! Taylor Swift vai finalmente desembarcar no Brasil esse ano. O jornalista José Norberto Flesch usou o seu canal no Youtube para contar a novidade e ainda diz que os shows da loirinha do pop estão marcados para o final de setembro e começo de outubro.

“Um dos mais pedidos da lista, confirmado agora, a loirinha vem aí. Taylor Swift no Brasil”, iniciou ele.

Flesch ainda dá uma possível data que ela virá. “Final de setembro e começo de outubro Taylor Swift. Ela está acertando locais e datas”, declarou.

Vale ressaltar que o festival de Medina em São Paulo, The Town, acontece em setembro, será que ela pode ser uma das atrações do lineup?