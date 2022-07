Cantora é expulsa de palco por não mandar “alô” a pedido do prefeito

O prefeito de Tracunhaém pediu para Tayara Andreza encerrar o show, mas ela não deixou barato

Ego inflado que fala? Minha opinião é direta e não faz curva alguma, se o artista foi contratado para cantar, ele precisa cantar, nada mais! O prefeito de Tracunhaém se doeu com a cantora, Tayara Andreza, por ela não mandar os “alôs” no show nesse final de semana. Um dos nomes mais famosos no ritmo brega ainda foi retirado do palco, mas não se calou diante do público.

Cantora Tayara Andreza é expulsa do

palco por não mandar “alô” para prefeito: "Que eu saiba, fui contratada pra cantar". 🗣 pic.twitter.com/6Df9VBaDce — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) July 3, 2022

“A gente ainda tinha muita música pela frente, o show é uma hora e vinte, uma hora e meia, mas fiquei sabendo que o pessoal da prefeitura pediu para gente encerrar o show, porque, que eu saiba, fui contratada para cantar e não para ficar mandando alô. Aí o prefeito, sei lá quem, ficou com raiva porque eu não estava mandando alô”, disse a cantora.

E não parou por aí, porque quem achava que o verdadeiro motivo ficaria encoberto, se enganou. Tayara disse ao público: “Devo essa satisfação a vocês, infelizmente, tô indo agora porque ele pediu para eu sair do palco”.