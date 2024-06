Tato, do Falamansa, relembra perrengue no início da carreira: “Quase morreu. 5 shows no mesmo dia”

Tato marcou presença no Arraial Estrelado, um festival de São João no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e não deixou de falar sobre o início da carreira com o Falamansa. Em entrevista ao Splash, do UOL, ele detalhou o perrengue que passou.

“A gente quase morreu. Foram cinco shows no mesmo dia e o último show a gente começou tocar 7h30, 8h da manhã para as pessoas acordando e saindo para a padaria. A gente passou das 14h da tarde até as 9h30 da manhã fazendo shows e foram cinco em uma sequência”, disse ele.

Em seguida, o cantor comentou que apesar da dificuldade, lembra com alegria daquela época. “Realmente, não foi fácil. Mas hoje a gente lembra com sorriso no rosto e rugas causadas por esse dia. É uma experiência única porque a gente nunca mais vai fazer isso”, brincou.