Tati Zaqui: Quem é a rainha do Only Fans que se converteu e virou cantora gospel?

Recentemente a funkeira, que revelou que está frequentando a igreja, lançou uma música gospel.

Gente, eu acho isso um pouco inacreditável isso, porém, ainda existem muitas pessoas, inclusive amigas minhas, que não conhecem a influenciadora, cantora e ex-Fazenda Tati Zaqui. Diante disso, é óbvio que eu não poderia deixar de trazer para vocês um pouquinho da história da rainha do Only Fans que se converteu e virou cantora gospel.

Para quem não sabe, Tatiane Zaqui Ferreira da Silva, mais conhecida como Tati Zaqui, tem 29 anos e é natural de São Caetano do Sul, em São Paulo. Tornou-se nacionalmente conhecida em 2015 quando lançou dois grandes hits do funk, “Parará Tibum” e “Água na Boca”.

Com mais de 14 milhões de seguidores no instagram, e com mais 764 mil ouvintes no Spotify, Tati não só já participou do reality “A Fazenda” como também resolveu se aventurar na produção de conteúdos +18 para a plataforma paga Only Fans, já tendo atualmente quase 39 mil assinantes em seu perfil.

Porém, mesmo com todos esses números, de acordo com as últimas informações do meu queridíssimo amigo Leo Dias, após se converter a igreja evangélica, a ex-Fazenda deixou a plataforma de conteúdos adultos.