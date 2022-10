Tati Zaqui fala sobre relação sexual com Thomaz Costa: “Sexo todo dia”

Ex-Fazenda deu o que falar ao revelar que transava com Thomaz todos os dias antes de dormir no confinamento

Eita minha gente, a Fazenda está mais movimentada aqui fora do que lá dentro e eu posso provar para vocês com fatos. Tati Zaqui deixou a competição, mas ainda continua nos alimentando com boas fofocas envolvendo o seu lancinho, Thomaz Costa. Recentemente a musa disse que transava todos os dias antes de dormir com o muso.

“Dormia bem demais mesmo, era chá todo dia”, escreveu ela em seu perfil no Twitter. Em um outro Tweet, um seguidor questionou sobre quando realmente rolou sexo entre ela e Thomaz. “Todo dia, gente”, disparou ela.

Ela faz o entretenimento dela! Entregando muitas fofoquinhas para nós mesmo sem estar no reality. Agora entendo porque Thomaz está sofrendo tanto. Aloca!