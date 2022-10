Tati Zaqui e Tiago Ramos trocam farpas na web: “Chacota”, disparou

Funkeira não deixou de meter o bedelho na expulsão do peão do reality da Record

Se até nós comentamos a saída de Tiago Ramos da Fazenda, quem somos nós para falar de Tati Zaqui, não é mesmo? A funkeira não deixou a expulsão do peão passar despercebida e trocou farpas com o adm do perfil do modelo. Tati chegou a chamar Tiago de chacota no calor do momento.

“Tiago expulso”, escreveu ela. Os administradores de Tiago Ramos responderam ironizando a funkeira: “Só quando você voltar fazendeira, amor”, disparou. Tati então rebateu: “Melhor sair pela porta da frente que expulsa! Chacota”, disse ela.

Tati foi a penúltima eliminada da competição, até que seu amor, Thomaz Costa saiu na última roça que teve. Junto do ator, Tiago e Shay saíram depois de protagonizarem uma briga histórica no reality.