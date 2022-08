Tati Quebra Barraco sobre pobreza: “Vai romantizar na casa do caralh0”

Érika Schneider ainda respondeu a declaração polêmica da cantora

Habla mesmooo! Tati Quebra Barraco movimentou a internet dando uma declaração pra lá de quente sobre a pobreza. A cantora disse que dinheiro traz felicidade sim e pede para que parem de romantizar a pobreza. Érika Schneider ainda respondeu a declaração, dizendo que bom é quando o dinheiro é honesto.

“Dinheiro traz felicidade sim, vai romantizar pobreza na casa do caralh0”, disse Tati.

Érika não perdeu a oportunidade de responder a cantora e disse que dormir com a consciência tranquila é melhor do que dinheiro na conta. “Ter dinheiro, quando honesto é bom demais, poder dormir com a consciência tranquila é melhor ainda, agora tudo isso sem saúde não vale de nada!”, escreveu em seu Twitter.

Senti que Érika tem mais tretas para servir para nós. Vocês não?