Tati Quebra Barraco relembra como recebeu a notícia da morte do filho

Tati Quebra Barraco relembrou a morte do seu filho Yuri Lourenço da Silva, que faleceu aos 19 anos de idade. Em entrevista para Manoel Soares, ela contou sobre sua decisão de fazer um show depois que recebeu a notícia de que seu filho tinha sido baleado em 11 de dezembro de 2016, na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro.

“Eu estava em BH e faltava cinco minutos para subir no palco e meu telefone tocou. Uma amiga minha ligando, falando que ele tinha sido baleado e meu coração de mãe já tinha me falado que não, né?”, disse ela.

Então, ela contou que decidiu fazer o show, mesmo depois da notícia triste da morte dele. “E dali eu tinha a oportunidade e a galera me deu o direito de pensar, de querer subir no palco ou não. Mas se eu não subisse, eu sabia que teria uma multa a pagar. só que na hora eu não levei pelo lado de casos como foi uma perca, de repente eu não poderia pagar, mas eu botei aquilo na minha cabeça e Deus tocou meu coração e falou: faz o que você achar que você deve fazer. E eu vi aquelas pessoas ali, não tinha nada a ver com a minha vida pessoal e nem o que aconteceu com meu filho. Então eu resolvi subir no palco e fazer o show”, afirmou.