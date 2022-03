Quem é Tati Lobão? Empresária, dj, apresentadora e referência do nordeste para o Brasil

A loira comemorou seu aniversário ao lado da família e amigos próximos

Habitué dos melhores eventos do país graças a sua personalidade simples e discreta, Tati Lobão, filha do político Edison Lobão e da apresentadora (gata ícone) Paulinha Lobão, comemorou seu aniversário cercada de amigos. E não estou dizendo apenas por se tratar de uma mulher bonita, Tati é gente como a gente, simples, legal e simpática.

Referência do nordeste para o Brasil, Tati Lobão comemora 31 anos (Foto: Reprodução)

A loira além de dj é empresária, apresentadora de TV e locutora de rádio, é mole? Por isso ela está sempre em conexão com São Paulo, Rio e São Luís. Tati ainda consegue ter tempo na rotina para se cuidar com um corpo de dar inveja em qualquer um.

Com mais de 906 mil seguidores no Instagram, não faltou espaço para os diversos depoimentos de amigos e familiares nos seus stories. Mais tarde, Lobão compartilhou cliques do seu aniversário de 31 anos para os mais íntimos, devido ao Covid-19. Consciente ela, né? Acho chique.