Tati deixa doce para Pétala: “Sonsa igual uma banana”

Dinâmica da Fazenda ontem (15) teve verdade sendo dita cara a cara

O fogo no paiol não tem previsão de acabar e o pau quebra a toda hora, tanto nas entradas ao vivo, quanto no off para quem tem pay per view. Na dinâmica de ontem (15), Pétala tirou Tati Zaqui da prova para mostrar que não é sonsa. A mc não ficou calada e deixou uma bananada para ela.

Apartir de hoje pra mim não é mais pérola, e sim "ela é sonsa igual uma banana"#AFazenda14 pic.twitter.com/neX322CgQU — carolrds.ofc👽 (@CarolIntocavel) September 16, 2022

“Quero eliminar a Tati para ela ver que eu não sou tão sonsa assim”, disparou Pétala.

Vale lembrar que tempos antes Tati tinha dito que teria adorado conhecer a Pétala e que ela era uma pessoa boa de conversa dentro do reality. Oi?

Adriane pede para ela deixar um doce para a “colega” e ela insiste: “Deixo a bananada, porque ela é sonsa igual uma banana”.