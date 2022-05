Eba! Após evitar programas e eventos por causa da pandemia, Tatá Werneck participa do ‘Domingão com Huck’

A humorista não conseguiu desfilar em escola de samba no Carnaval por medo

Notícia boa, leitor(a): neste domingo, (29), Tatá Werneck participará do ‘Domingão com Huck’ após um longo período isolada por causa da pandemia. A humorista desenvolveu ´Síndrome do Pânico’ por causa do medo de contrair Covid-19 e evitava ao máximo sair de casa.

O medo de Tatá a impediu, inclusive, de desfilar pela São Clemente no Carnaval, que homenageava seu grande amigo, Paulo Gustavo, que faleceu em decorrência da doença viral.

A humorista gravou a challenge de “Acorda, Pedrinho” ao lado de Luciano Huck e se divertiu muito ao lado dele — e sem máscara viu?

Fico muito feliz em ver a Tata bem e já estou ansiosa pela nova temporada do Lady Night hein? Eu não perco um programa! Aliás, Tatá me chamaaaaaaa!! Lembrando que nessa nova temporada teremos Boninho e Tadeu Schmidt sendo entrevistados e vai ser imperdíveeeeel.