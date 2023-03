Tata Werneck explica motivo de não tirar parte de Guimê do Lady Night

Apresentadora disse que ligou para a esposa do cantor e perguntou se ela gostaria que deixassem o programa já gravado e ela disse que não

Tata Werneck segue sendo uma das musas da empatia na TV brasileira. Após a repercussão do caso Guimê no BBB 23, ela fez questão de ligar para Lexa e perguntar se ela gostaria de editar o programa que as duas têm gravado. Lexa escolheu não, pois acreditou que o público saberia que o programa já era gravado tempos atrás.

Eu liguei pra Lexa pq havia opção de tirar partes do Guime. A própria Lexa disse que tudo bem deixar como estava pq todos sabiam que era gravado. Falei também com a mãe dela e que optou pelo mesmo https://t.co/ngxcjMdOwV — Tata werneck (@Tatawerneck) March 17, 2023

Tata se explicou após um internauta questionar a exibição do programa justo no dia que o circo estava pegando fogo dentro do reality e fora, na vida pessoal de Lexa.