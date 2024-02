Tatá Werneck diz que deixará de seguir Luan Santana: “Marca esse casamento”

Olha ele! Luan Santana foi sem medo do hate e confirmou que está com Jade Magalhães. A publicação com a foto do casal teve diversos comentários e curtidas, inclusive de Tata Werneck, que prometeu parar de seguir o casal caso eles não marquem o casamento logo.

“Agora marca esse casamento senão mesmo amando vocês, vou ter que parar de seguir. Já comprei um vestido que não cabe mais. Sejam felizes e tenham netos”, comentou.

Além de Tatá, outros artistas celebraram o retorno do casal. “Muito feliz por vocês! Quando tem que ser, não importa as voltas que o mundo dá… simplesmente é”, disse a atriz Marina Ruy Barbosa.