Tarcísio, Governador de São Paulo, cancela participação em solenidade por causa de retirada de cálculo renal

O governador de São Paulo precisou cancelar a sua participação na solenidade de passagem do cargo de comandante militar por conta de uma complementação de um procedimento realizado no mês passado

Eita! Tarcísio de Freitas, Republicanos, precisou cancelar a sua participação em uma solenidade que marcaria a troca do cargo de comandante militar do Sudeste. O governador de São Paulo seguiu a orientação médica e vai complementar uma cirurgia que foi realizada no mês passado em Londres para retirada de um cálculo renal, segundo a Folha de São Paulo.

A assessoria informou que ele está bem e cumprirá com os compromissos internos. De acordo a Folha de São Paulo ainda não foi divulgado o hospital em que ele fará a nova cirurgia de retirada do cálculo renal.

Vale ressaltar que dia 27 de março, o governador precisou se abster de seus compromissos em Londres por causa de uma crise marcada por fortes dores.