Tarcísio Freitas, isso pode? Youtuber participa de perseguição dentro de viatura da Polícia de SP

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo já disse que a prática não é permitida, mas cadê Tarcísio para dar voz à investigação? Acontece que um youtuber americano participou de uma operação da PM dentro de uma viatura em São Paulo. Ué?

“Toda a dinâmica mostrada nas imagens, envolvendo um civil em práticas exclusivamente militares, não é permitida e fará parte das investigações”, disse a SSP sobre a ação nas favelas da Zona Norte.

Gen Kimura, criador de conteúdo digital, aparece de colete da PM e narra perseguições feitas pelos agentes dentro de comunidades. “Esse sou eu numa perseguição policial no país mais mortal do mundo”, diz o influenciador.

Em uma das conversas, um policial afirma, em inglês, que as mortes de criminosos são comemoradas “com cigarro e bebidas”. “Quando matamos um bandido, nós celebramos com cigarro e bebidas. [Com o batalhão?] Não, só o pelotão. Como dissemos antes, o pelotão é como uma família.”

A SSP diz que a frase “não condiz com as práticas adotadas pelas forças de segurança do Estado”.