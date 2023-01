Tarcísio de Freitas conseguiu arrancar lágrimas de Rosa Weber

Presidente do Supremo Tribunal Federal é conhecida por não esboçar reações diante de tudo que se passa pelo STF

Rosa Weber é conhecida por não esboçar nenhuma reação e ser bem casca grossa para tudo que se passa nos cenários do STF, mas a presidente não conteve as lágrimas com a declaração de Tarcísio de Freiras, do partido Republicanos. O antigo aliado de Bolsonaro citou uma frase de Weber e ela não se aguentou.

“A democracia vai continuar sendo realidade no país”, disse ele referenciando a uma frase de Rosa, que não segurou as lágrimas ao ser citada.

Vale lembrar que tudo aconteceu enquanto o presidente Lula se reuniu com a musa do STF e com os governadores de estados.