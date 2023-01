“Talvez as pessoas só vão onde ganham cachê”, dispara Neto sobre velório de Pelé

Jornalistas comentam a falta de atletas do futebol no velório do grande craque da bola, Pelé

Eu estou de olho nesses jogadores de futebol que fizeram a maior feiúra não indo no velório de Pelé, nem treinadores, nem nada. Neto, comentarista da Band no programa ‘Os Donos da Bola’, quebrou o silêncio e ainda alfinetou os jogadores de plantão. “Os pentas não vieram. Os tetras não vieram. O treinador da Seleção não veio. Talvez as pessoas só vão onde ganham cachê”, disse. Vale lembrar que Neymar mandou o seu pai ir até o velório na Vila Belmiro, pois não foi liberado do PSG para viajar até o Brasil. Eita, não nego que esperava Tite no velório, viu?