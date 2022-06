Talitha Morete pede desculpas à dona Silene: “Quero transformar este episódio em aprendizado”

Apresentadora do ‘É De Casa’ foi apontada como racista na web depois de situação problemática

Depois de todo bafafá que virou a participação de dona Silene no ‘É De Casa’, a apresentadora envolvida no caso utilizou seu Instagram para dizer que conversou com a dona das cocadas e que vai transformar tudo que aconteceu em aprendizado, como uma boa comunicadora.

“Antes de vir aqui, a primeira coisa que fiz foi falar com a dona Silene e pedir desculpas para ela. Eu também preciso me desculpar com todas as pessoas, com meu público, pela minha fala. Errei e não há nada a ser dito para justificar ou minimizar o erro, a não ser me desculpar”, iniciou Talitha.

A apresentadora ainda agradeceu ao parceiro, Manoel Soares, pela delicadeza no momento e disse que vai usar a situação como aprendizado. “Como ser humano, como comunicadora, quero transformar esse episódio em aprendizado e compromisso de vigpilia antirracista constante. É isso o que eu posso e devo fazer”, contou

Para que não assistiu, Talitha, uma das apresentadoras do programa pegou as cocadas de Silene e entregou para ela serví-los. A internet não perdoou e disse que a atitude tinha sido racista. Manoel Soares reverte a atitude da moça e pega o recipiente com os quitutes para entregar.