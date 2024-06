Taís Araújo será protagonista no remake de ‘Vale Tudo’ de 1997

Taís Araújo aceitou enfrentar um desafio em sua carreira e eu já vejo que vai ser sucesso entre as noveleiras. A atriz vai dar vida à Raquel em ‘Vale Tudo’, novela de 1997. O convite partiu do diretor Paulo Silvestrini no início da semana e a emissora já está se preparando para comemorar seus 60 anos em grande estilo no ano que vem.

O papel original ficou por conta de Regina Duarte, sendo uma de suas personagens mais marcantes. José Luiz Villamarim, diretor de teledramaturgia da Globo, botou lenha na fogueira para que Tapis aceitasse o convite.

A releitura ficará nas mãos de Gilberto Braga. Ansiosos?