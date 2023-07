Taís Araújo interpretará Nossa Senhora no filme ‘O Auto da Compadecida 2’

A atriz, que viverá o papel que anteriormente foi ocupado por Fernanda Montenegro, fará uma nova representação da mãe de Jesus, no filme.

Amores, há algum tempo descobrimos que o maior filme do cinema brasileiro, ‘O Auto da Compadecida’ ganhará uma continuação, denominado ‘O Auto da Compadecida 2’, além disso, também havia confirmado para vocês que nossa amada Fernando Montenegro, que interpretou Nossa Senhora há 24 anos, teria confirmado a sua participação no filme, porém ,devido a alguns conflitos de agenda, a rainha a musa teve que ser “substituída”.

Diante disso,nesta segunda-feira (03), através de seu instagram, a atriz Taís Araujo anunciou que ela será a responsável por dar a vida para uma personagem tão importante para o enredo da trama. Afirmando que Fernanda Montenegro é insubstituível, a atriz revela que assim como Nossa Senhora tem diversas representações, ela fará uma outra representação da personagem.

“A Dona Fernanda não vai conseguir fazer por conta da agenda. Eu fui chamada para fazer não uma substituição, porque Fernanda Montenegro é insubstituível. E como Nossa Senhora tem muitas representações, eu vou fazer uma outra representação”, anunciou Taís.

Logo em seguida, a atriz se mostrou extremamente grata pelo convite e por ter a oportunidade de trabalhar ao lado de grandes nomes, que obviamente não poderiam faltar nessa nova história, como Matheus Nachtergale e Selton Mello, que novamente darão vida aos personagens João Grilo e Chicó, respectivamente.

“Então, eu estou muito feliz de poder reencontrar o Matheus Nachtergale em cena, de trabalhar com o Selton Mello que eu admiro demais, de estar em cena com esses dois personagens icônicos, de contar essa história essencialmente brasileira. Enfim, estou em êxtase com o convite”, agradeceu a esposa do ator Lázaro Ramos.