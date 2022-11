Taffarel solta palavrão ao vivo na transmissão da Copa do Mundo

Ex-goleiro chocou o repórter e o público ao vivo durante a transmissão do jogo entre Brasil e Sérvia

A gente, o clima da Copa do Mundo tem dessas coisas, né? Eu amo! Taffarel ontem estava com a língua bem solta na transmissão da estreia do Brasil na copa do mundo e chegou a mandar um “[email protected]” ao vivo na Globo. O ex-goleiro conversava com o repórter Eric Faria quando disparou o palavrão.

“Estão gritando aqui, estão gritando: ‘sai que é sua, Taffarel, prr”. O repórter levou um susto e caiu na risada.

Como esquecer do bordão icônico narrado por Galvão Bueno, é tempo de Brasil, não tem jeito!