Tadeu Schmidt muda o visual para apresentar o BBB

Apresentador do reality da Globo apostou em um novo visual para o esquenta do Big Brother Brasil

Olha ele! Tadeu Schmidt está cheio de boas notícias e com mudanças pra lá de boas na reta final para as minhas fofoqueiras que amam um BBB. O apresentador do reality da Globo contou que está de visual novo para apresentação do carro chefe da emissora.

“Esse som simboliza o fim das férias”, disse Schmidt ao aproximar a máquina de barbear de seu rosto. “Agora sim, vamos lá?”, completou, revelando a face sem barba.

Vale lembrar que o reality começa só dia 16 de janeiro, mas já estamos ansiosas para ver detalhes e todos os preparativos para a grande estreia.