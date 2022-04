“Acordo esdrúxulo”: Tadeu Schmidt critica — com ênfase — combinação da Macholândia em discurso! Eita…

O apresentador está com zero paciência para o jogo da Macholândia nessa reta final

Olha, os discursos de Tadeu Schmidt sempre me deixam embasbacada e aplaudindo de pé. E nesta terça-feira, (19), não foi diferente e ele pegou na ferida da Macholândia: o acordo do rodízio. E mais: deixou claro que o que eliminou Gustavo foi exatamente isso.

O apresentador começou dizendo que esse paredão poderia confirmar um feito histórico: o único grupo que não teve ninguém eliminado até aquele momento, o único invicto. “O que tem esse grupo pra não perder nunca? Ou o que tinha nos outros grupos pra perder sempre? Por que o Eli resistiu até aqui? O que faria o Eli resistir a um confronto direto contra os invencíveis. Eli contra seu rival Gustavo, o homem que de todos os paredões possíveis só não foi pra um”, disse Tadeu.

Em seguida, ele enalteceu o jogo de Gustavo dizendo que ele saiu da Casa de Vidro pronto para colocar fogo no jogo como ele queria, eliminando os Lollipopers mais escondidos da casa — alô Arthur, vai discutir com o Tadeu pelo título? E aí ele começou a falar sobre o acordo dos meninos: “Mas nem ele [Gustavo] percebeu que no fundo, o principal critério dele tinha um defeito de fábrica. Como um programa de computador que vem com um bug. Rodízio de pessoas no paredão? No fundo é uma maneira de não se comprometer. De dizer, olha, eu não queria te mandar, mas chegou sua vez na fila, então…”.

“Aquilo que parecia um mérito, de chamar todo mundo pra briga, na verdade criava uma zona de conforto, fazer escolhas sem sofrimento. Isso só ficou claro quando cinco meninos do grupo invencível foram obrigados a votar entre eles”, disse Tadeu, em seguida com a crítica: “E aí decidiram manter a ideia de mandar para o paredão quem estava há mais tempo sem ir, ou seja, é como dizer ‘não é decisão minha, não sou eu, é o rodízio’. E todo mundo ‘ah, vou botar você no paredão hahahaha’. Ou ainda uma forma de dizer que aqui nesse grupo é todo mundo igual, o sentimento é o mesmo por todos, o tempo todo. Para gente. É claro que não é. A gente está vendo 24 horas por dia e não tem nada de errado nisso. Se um de vocês vencer o BBB, não foi ajudado por esse acordo de cavalheiros. Foi apesar desse acordo esdrúxulo. Quem é beneficiado por esse acordo? Combina com alguém? Combina com você, P.A? Não combina com o jeitão do Gustavo”.

E por fim usou a seguinte frase para eliminar um dos maiores jogadores dessa edição: “Será que o caçador de Lollipopers vai cumprir sua missão? Ou o último Lollipop vai conseguir a revanche inesperada? Ou será que os dois vão escapar ilesos pra contar a história? Um dia é da caça, outro do caçador. Quem sai hoje é você, Gustavo”, eliminou Tadeu.

"Um dia é da caça, o outro é do caçador. Quem sai hoje é você, Gustavo."



Discurso do Tadeu hoje, dando um belo de um esporro em tudinho #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/xVSCCXwlW3 — TAG (@tagrevista_) April 20, 2022

Eita, que o apresentador está afiadíssimo e ele ‘tá errado? Não tá não! Esse acordo é uma porcaria…