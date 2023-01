Tadeu Schmidt diz que o valor do prêmio do BBB23 pode alterar ao longo da temporada

Apresentador do reality da Globo diz que os participantes podem ganhar um prêmio maior que R$1,5 milhão, mas tem que se dedicar

Nossa língua já está aquecida para uma nova temporada de BBB, o reality mais comentado das redes sociais que já promete sem nem entregar. Aloca! Tadeu Schmidt já fez sua aparição para contar detalhes sobre o novo prêmio e a forma que o jogo vai garantir a atenção tanto dos participantes, quanto dos internautas.

“O meu passaporte já está pronto há muito tempo, é meu segundo ano, mas a emoção não muda. Já já a gente vai conhecer aquela casa maravilhosa! Sala nova, quartos novos, cozinhas novas, banheiro reformado, novo confessionário. Tudo lindo, maravilhoso”, disse o apresentador.

Tadeu ainda deu detalhes sobre o novo prêmio milionário, que pode ser maior que R$1,5 milhão. “Na nova temporada, os brothers e sisters – que serão novamente divididos entre Pipoca e Camarote – poderão ver o valor do prêmio final mudar ao longo da temporada, com possibilidade de garantir uma quantia maior para o grande vencedor da temporada. Mas tem que disputar, se dedicar nas provas, lutar pra ser anjo, lutar pra ser líder”, contou.

“E o líder, hein? Fica ali no controle, novos poderes. Mas tem que saber jogar… e vai ter jogada nova no BBB23. Só sei de uma coisa: vou adorar conhecer essa galera. Fala aí, assistir de Camarote essa turma na casa é demais, não é? Eles se jogando nas festas, no game, na brincadeira, fora aquele amor que a gente adora. Afinal, quem entra no BBB quer deixar sua marca”, comentou.