Tadeu Schmidt dá show de atuação em discurso e pode ser protagonista de novela!

O apresentador foi pontualíssimo no discurso para “eliminar” Arthur Aguiar e pode pensar na carreira de ator…

Nesta terça-feira, (5), Tadeu Schmidt mostrou o quanto é cara de pau viu?! Em seu discurso falso, ele soube muito bem deixar os participantes preocupados com sua fala e chocados com a eliminação — que para eles parece real — de Arthur Aguiar. Tanto é que Paulo André ainda está pensando sobre…

Durante, ele pontuou cada um dos emparedados de forma fantástica: “Se sai o Eli, quem ficará responsável por esquecer os nomes de todos, contar as histórias mais loucas e ser o mais azarado? Se sai o Gustavo, quem vai assumir o papel de malvadão, provocador dentro da casa, e diretor do departamento de piadas de tio do pavê?”.

Depois, falou sobre Lina e Arthur: “Se sai a Lina, como ficam os trocadilhos? Como ficamos sem a pessoa mais animada das provas? Como fico eu, sabendo que não pude contar que fazemos aniversário no mesmo dia? Se sai o Arthur, vai sobrar pão, gente. Mas quem não vai sentir falta dessa eloquência? Dessa educação? E acima de tudo, se sai o Arthur, quem vai me imitar?”, disse o apresentador.

“Quatro pessoas no Paredão, como isso mexe com a votação? Será que uma pessoa a mais é o suficiente para dispersar os votos e provocar um resultado surpreendente? Ou quem sai hoje sairia de qualquer maneira, em um Paredão triplo ou mesmo duplo? Podiam ser nove pessoas no Paredão, se o público decide que é um duelo, vira Paredão duplo. É a batalha entre duas pessoas, as outras viram plateia. É duelo de paixões para decidir quem deve sair”, afirmou.

“Entre essas quatro pessoas, não tinha como sair alguém que passou despercebido. Qualquer que fosse o eliminado, por esse ou aquele motivo, marcou a edição do BBB e quem sai hoje, marcou muito esta edição do BBB22. Que loucura, quem saí hoje é você, Arthur”, encerrou.

Parecia até eliminação de verdade né? Tadeu, você é um ator de milhões! Além de apresentador, claro!