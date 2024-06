Tadeu Schmidt defende pessoas LGBTQIA+: “Errado é ser hétero e ter várias amantes”

Por mais pessoas como você! Nesta sexta-feira (21) o jornalista e apresentador do BBB Tadeu Schmidt deu uma entrevista à revista “Quem” onde falou abertamente sobre a sua opinião a respeito de pessoas pertencentes a comunidade LGBTQIA+.

Segundo ele, que é pai de Valentina, que há dois anos se declarou queer, a sociedade está se tornando cada vez menos preconceituosa com essa “minoria”.

“Não tenho a pretensão de ver esse futuro, mas imagino que daqui a 200 anos vão olhar para trás e pensar ‘meu Deus do céu, no século 21 as pessoas se importavam com a orientação sexual dos outros por quê?'”, iniciou o jornalista, que se usou como exemplo: “numa sociedade homofóbica. Sou de uma geração absolutamente homofóbica, que ia para o estádio e atacava o outro por xingamentos homofóbicos, que fazia piada homofóbica, que criticava alguém e falava assim ‘ah, fulano tem sucesso, mas é gay, né?’, como se isso fosse um problema”.

Por fim, Tadeu aconselhou os pais e mães que estão com dificuldade de aceitar os seus filhos LGBTQIA+ a entenderem que não tem nada de errado com eles e a os apoiarem.

“Para os pais que estão passando por esse momento de descoberta: não tem nada de errado. Não tem porque você ficar se preocupando, criticando. Não existe nada de errado na orientação sexual da pessoa. Isso diz respeito a ela (…) Errado é trair, é você ser um casal hétero e ter várias amantes. Errado é ser desonesto, ser mentiroso”, finalizou Schmidt.