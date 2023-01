Tadeu Schmidt chama atenção de Bruno na estreia do BBB

Apresentador deu bronca ao vivo no participante que puxou o braço de Aline Wirley

Todo cuidado é pouco com os participantes do Big Brother Brasil e Tadeu Schmidt está de olho em todos os passos dos confinados. O apresentador não teve papas na língua na hora de chamar atenção de Bruno, do grupo pipoca, quando ele puxou o braço de Aline Wirley, se esquecendo que eles estavam com as mãos amarradas.

“E falando ao vivo com você”, disse Bruno, puxando o braço de Aline, sendo interrompido por ela. “Calma aí, amigo”, pediu a cantora. “Puxando o braço da Aline, meu Deus do céu, vai quebrar o braço da Aline”, disse Tadeu.

O apresentador tinha escolhido Bruno para falar sobre a sua trajetória até chegar dentro da casa do BBB 23.