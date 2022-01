Dá-lhe Tadeu! Puxão de orelha do apresentador deixou os brothers atentos

Tadeu Schimidt resolveu fazer um textão na noite de paredão e puxar as orelhas do participantes que disseram ser o BBB do amor.

Perspicaz como é, Schmidt deixou claro, no discurso de eliminação, que o jogo está morno

Tadeu Schmidt, que homem! Em seu primeiro discurso de eliminação, na noite desta última terça-feira, (26), o apresentador foi safo e alugou um triplex na cabeça dos brothers com o seguinte discurso: “Vem para o jogo e não quer jogar? É possível gostar de tudo e de todo mundo o tempo todo? É assim na nossa vida normal? Por que ser assim no meio de um jogo, no meio da disputa por um prêmio? Quem só quer curtir aí dentro, acha que as pessoas estão curtindo isso aqui fora? São as pessoas aqui fora que decidem quem ganha esse jogo e muitas delas fariam de tudo para estar aí”.

Reprodução: TV Globo

E com isso, os brothers já ficaram atentos, inclusive Eliezer, o moço da risada de porco que se perdeu e tá rindo normal, que queria tanto a paz, falou: “Ele [Tadeu] deu entender que a casa virou um de férias e que se não mudar de pensamento, logo estamos lá fora também”. E Arthur Aguiar, que único crime que cometeu foi comer pão, já jogou um: “A galera tá romantizando ficar na Xepa e ganhar o Monstro. Eu quero sempre ficar no VIP, eu vou brincar, mas quero competir pra ganhar”. E Eli ainda indagou se a edição está “flopada” — que não está dando certo e aí Vyni solta a perola: “Claro, as pessoas ligam a TV e só ouvem louvor”. REAL!

Reprodução: TV Globo

E vocês não sabem quem acordou para o jogo! Pedro Scooby, que estava achando que estava de férias da Piovani: “As pessoas em um reality querem a vida como ela é, com stress, amizades, brincadeiras. Acho que é natural de acontecer, pode acontecer comigo, eu brigo com minha família pô, não vou brigar aqui se precisar? Pode acontecer, só não vou forçar”, mas continuou: “Eu sou um maluco beleza até que pisem no meu calo”… Ai ai…

Será que agora vai? Tomara, porque essa edição tá difícil…