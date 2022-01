Em bate-papo com o eliminado, Rafa Kalimann aconselha Luciano: “A fama é uma consequência demorada e árdua”

A vice campeã do BBB20 aconselhou o participante sobre o preço da fama

O extremamente bonito — juro que agora paro de falar isso, porque ele nem vai estar mais na casa — Luciano, foi o eliminado da semana com 49,31% dos votos e teve que ouvir sermão de Rafa Kalimann, acredita?

Reprodução: TV Globo

A apresentadora do Rede BBB o aconselhou sobre a fissuração que Luciano tem pela fama: “Não tá errado se você deseja isso para sua vida. Se esse é seu desejo, seu sonho, tudo bem. O que muitos te falaram dentro da casa é como conquistar isso, porque ela é só uma consequência demorada e às vezes árdua demais. Às vezes você vai ouvir coisas que você não vai gostar de ouvir, vai se submeter a coisas vindas do seu trabalho”. Perspicaz a ex do Rodolffo né?

Leia também Natália e sua língua igual chicote pegam ranço de Eslovênia

Reprodução: TV Globo

Rafa ainda continuou dizendo que a fama é o reconhecimento de um trabalho muito bem feito, mas que é genuíno ele desejar isso. Falou também que o primeiro passo foi dado ao participar do programa e o que ele fizer a partir de agora, dessa oportunidade, é o que fará sua estrela brilhar.

Luciano a agradeceu pelo conselho — milagre! — e Rafa finalizou dizendo que o glamour é difícil e não é uma vida de mil maravilhas… Aleluia, arrepiei!

A Rafa Kalimann foi perspicaz demais com esse conselho pro Luciano. Muito sábio simmmmm! #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/RoehCeMWHy — Leonan (@CallMeLeonan) January 26, 2022

Aliás, quando a influenciadora foi anunciada como apresentadora do Rede BBB foi massacrada e falaram que ela não daria certo e não tinha talento para isso. Mas Kalimann calou a boca de muita gente, porque conduziu a entrevista muito bem e confortou Luciano que estava mal por ser o primeiro eliminado.