Ei, ei, ei, Tadeu Schmidt é nosso rei! Mais uma vez, o apresentador foi irretocável em seu discurso

Eu sou fã de Tadeu Schmidt e não abro mão! Que apresentador espetacular!

Neste domingo, (10), Tadeu Schmidt mostrou que o maior acerto de Boninho nessa edição do ‘BBB’ é ele! Que apresentador especial, inteligente e carinhoso com quem está ali, prestes a sair. E claro que seu discurso foi lindo e mais uma vez de uma doçura especial.

Tadeu começou dizendo que de qualquer forma, a maldição do Quarto Lollipop acabaria ali — seja por Eliezer ser eliminado ou por ele ser o único a voltar de um paredão. E focou mais em Lina que qualquer outra coisa. “Lina, ela que adora brincar com as palavras e suas sonoridades, tanto que tem o nome artístico Linn da Quebrada, que pode ser lido também como Linda Quebrada ou ainda como Linda Que Brada, do verbo bradar, dizer em voz alta, gritar, proclamar, exigir, e o que brada, a Lina? Brada por respeito”, começou.

“Você disse que sempre sonhou com a possibilidade do Brasil torcer por alguém como você. E hoje eu pergunto: por que o Brasil não torceria por alguém como você? E eu digo que você conseguiu. Que as pessoas torceram por você ou contra você, pelo que você fez dentro dessa casa e só”, continuou Tadeu.

Por fim, o apresentador encerrou, com a voz embargada, dizendo que Lina não matou somente o Júnior, seu nome de batismo, mas também o preconceito. “Não foi só o Júnior que você matou, Lina. Você matou também um bocado de preconceitos. E pra conseguir isso, Linn não teve que bradar. Ela apenas aceitou se expor inteira, por inteiro e inteiramente. Não sei se vocês perceberam, mas hoje não teve suspense. Hoje é dia de dizer o que precisava ser dito. Quem sai hoje é você, Lina”.

Depois Tadeu a recebeu cheio de amor e seu post com o eliminado da semana, escreveu com muito amor que quer marcar a comemoração de aniversário junto com ela e Maria por fazerem aniversário no mesmo dia. Ele é maravilhoso!