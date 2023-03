“Tá tudo tão merda que pior do que está não fica”, dispara Anitta

Cantora chegou a dizer que sua apresentação no AMAs foi financiada pela Shein, porque a gravadora não acreditou na ideia da artista

Pai amado! Só Deus na causa de Anitta com a sua gravadora. Em novas atualizações sobre o caso, a artista deu mais detalhes sobre o caso e disse que a Warner fica jogando ela de um lado para o outro, sem saber o que fazer com sua carreira. Nossa girl from Rio ainda diz que a gravadora não acreditava na apresentação de Lobby com Missy Elliott no AMAs.

“Eles nem queriam que aquela apresentação acontecesse. A Shein que pagou os custos pra gente, porque pedimos ajuda”, disse ela.

Anitta ainda disse que estava pedindo apoio desde ‘O Show das Poderosas’, mas nada aconteceu. “Se ficar pior pelo menos não vou mais fingir que tá tudo certo, porque esgotei as minhas forças”, finalizou.