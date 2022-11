Tá passada? Amber Heard abandona o Twitter após compra por Elon Musk, seu ex

Um dos homens mais ricos do mundo usou a rede para anunciar a compra de sucesso e teve que lidar com os boatos da conta da sua ex excluída

Eu bem que vi um bafafá correndo solto de que a conta da atriz Amber Heard estava suspensa no Twitter após a compra de Elon Musk. Até achei que isso fosse artimanha do riquinho que não sabe brincar, mas um passarinho verde me contou que ela mesma decidiu deixar a rede social depois do anúncio da compra por Elon. Antes a atriz tinha apenas desativado o seu perfil o que gerou o maior bafafá no meio artístico e entre os fãs da loira, mas agora ela está realmente fora da rede. “Agora estou ao vivo no Twitter. Você pode seguir meus tweets aqui – @ realamberheard”, escreveu a estrela de Hollywood em abril de 2017 quando chegou no Twitter. Os dois envolvidos chegaram a ter uma relação próxima e pública, mas terminaram de vez em 2018. O mundo gira, hein? Se liga.