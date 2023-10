Tá namorando mesmo! Lexa é vista com Ricardo Vianna em show

A cantora voltou a ser vista com o seu possível novo affair em um show no Rio de Janeiro e ela ainda rebate que está sendo feliz ao lado do ator

A fila andou para Lexa e seu casamento com Guimê ficou no passado. A musa já está soltinha e curtindo um novo affair, afinal, chegou a ser flagrada no show de Daniela Mercury no Rio de Janeiro ao lado do ator Ricardo Vianna. A equipe da Caracas Brasil fizeram o flagra da artista e ela acabou respondendo que está sendo feliz seguindo a sua vida. “Estou sendo feliz!”, disse ela, que caiu na risada. Os dois estão sendo apontados como um novo affair, mas ainda não confirmaram os boatos. Para quem não sabe, desde que ela terminou com Mc Guimê, Lexa ainda não assumiu nenhum relacionamento para os seus fãs que ainda digerem o término com seu ex-marido.